تعرف إلى جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2027

يستهل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية، بمواجهة منتخب فيتنام يوم 11 يناير المقبل، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويواجه «الأبيض» في مباراته الثانية يوم 15 يناير الفائز من مواجهة لبنان واليمن، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا لبنان واليمن يوم 4 يونيو المقبل، لتحديد المنتخب المتأهل إلى المجموعة الخامسة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2027.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير، فيما تُلعب مباراتا الدور نصف النهائي يومي 1 و2 فبراير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 فبراير 2027.