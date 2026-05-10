أمسية الحسم.. صراع البقاء يبلغ ذروته في دوري المحترفين

تنطلق، اليوم، الجولة الـ25 «قبل الأخيرة» لدوري المحترفين لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في توقيت واحد عند الساعة 19:25، في أمسية يتوقع أن تكون مثيرة في صراع الهبوط، نظراً لتقارب الحسابات وتشابك النتائج في مرحلة شديدة الحساسية، تساوي فيها كل نقطة موسماً كاملاً. وتبدو مواجهات اليوم مفتوحة على أكثر من سيناريو، مع احتمال أن تحمل صافرة النهاية أخباراً حاسمة بشأن هوية أول الهابطين، وربما ترسم ملامح مشهد الهبوط بصورة رسمية قبل إسدال الستار على الموسم.

العين - الظفرة

يستقبل العين، بطل الدوري الذي حسم اللقب رسمياً في الجولة الماضية، ضيفه الظفرة، على استاد هزاع بن زايد، في مواجهة تختلف فيها الدوافع تماماً بين الطرفين؛ فصاحب الأرض يدخل اللقاء بأريحية البطل ورغبة مواصلة الاحتفال مع جماهيره، فيما يحضر الظفرة إلى المباراة بشعار النجاة ولا شيء غيرها، مدركاً أن أي تعثر قد يدفعه خطوة كبيرة نحو الهبوط.

ويتطلع «الزعيم»، المتصدر برصيد 62 نقطة، إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على آماله في إنهاء الموسم بلا هزيمة. وفي المقابل يقف الظفرة، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة، أمام اختبار بالغ الصعوبة، إذ يحتاج إلى الفوز فقط أو التعادل بشروط معقدة لتبقى خيوط الأمل بين يديه حتى الجولة الأخيرة، خصوصاً أن خسارته أو تعادله مع فوز دبا على عجمان ستعني هبوطه رسمياً.

البطائح - الشارقة

تتجه الأنظار صوب استاد خالد بن محمد، الذي يحتضن مواجهة لا تقل سخونة تجمع البطائح بضيفه الشارقة. ويقبع البطائح في المركز الأخير برصيد 19 نقطة، وهو ما يجعله مطالَباً بالدخول إلى المباراة بعقلية هجومية منذ البداية، لأن الفوز وحده كفيل بإنعاش آماله في البقاء ومواصلة القتال حتى الأمتار الأخيرة من الموسم فيما سيكون التعادل نتيجة جيدة، ولكن وفق شروط معقدة، أما الخسارة أو التعادل مع فوز دبا على عجمان، فستعني هبوطه رسمياً، لتتحول المواجهة بالنسبة له إلى معركة مصيرية لا تقبل أنصاف الحلول. وعلى الجانب الآخر، يحتل الشارقة المركز العاشر برصيد 25 نقطة، ويدرك أن التعادل سيكون كافياً لضمان البقاء رسمياً، غير أن الاكتفاء بالدفاع عن النتيجة قد لا يكون خياراً آمناً أمام منافس يلعب بشعار الفرصة الأخيرة.

دبا - عجمان

يملك دبا فرصة ثمينة قد تكون الأهم في موسمه، عندما يستقبل على ملعبه ضيفه عجمان، في مباراة يعرف فيها أصحاب الأرض أن مصيرهم لايزال بين أيديهم. ويدرك «النواخذة» الذين يجلسون في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة أن الفوز قد يشكل خطوة ذهبية في سباق البقاء، وربما يكون كافياً تماماً إذا تعثر منافساه المباشران الظفرة والبطائح.

بدوره، فإن عجمان الذي يدخل اللقاء في المركز السابع برصيد 28 نقطة، فقد ضمن البقاء عملياً، وينحصر طموحه في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

بني ياس - شباب الأهلي

يستقبل بني ياس ضيفه شباب الأهلي على ملعب «الشامخة»، في مواجهة قد تبدو أقل تعقيداً من مباريات القاع، ويدخل «السماوي» اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، بعدما ضمن البقاء رسمياً قبل جولتين، مستفيداً من التحسن اللافت في نتائجه وأدائه خلال الدور الثاني. من جانبه، فإن شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فقد ضمن الوصافة، لكنه يبقى مطالباً بالحفاظ على نسقه التنافسي حتى النهاية، سواء من أجل إنهاء الموسم برصيد أكبر من النقاط أو لمنح الفرصة لبعض العناصر البديلة والوجوه الأقل مشاركة.