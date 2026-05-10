«جودو الإمارات» يحصد فضية «أستانا غراند سلام»

أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو بشيرات خرودي، فضية وزن تحت 52 كغم، في افتتاح منافسات بطولة أستانا غراند سلام الكبرى، أول من أمس.

ويشارك في البطولة المقامة حالياً في أستانا 295 لاعباً ولاعبة، ويبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وأكد اتحاد الجودو أن خرودي كانت منافسة قوية على الميدالية الذهبية في النزال النهائي أمام بطلة فرنسا بلاندين بونت، قبل أن تتعرض لإصابة مفاجئة في كاحل قدمها، وأنها آثرت مواصلة النزال رافضة الانسحاب.

وتوج الفائزين عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، الدكتور ناصر التميمي، ومدير الرياضة في كازاخستان يرلان أوجانباييف.

ويخوض منتخب الإمارات، اليوم، منافسات الوزن الثقيل بمشاركة اللاعبين أرام جورجيان (تحت 90 كغم)، في مواجهة بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، وعمر معروف (فوق وزن 100 كغم) أمام الفائز من نزال الهندي سينج ديان، وبطل كازاخستان كريك غالمجان.