باريس تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، أولى المحطات الأوروبية ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ33، وذلك على مضمار لونغ شامب العريق، بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في واحدة من أبرز محطات الموسم الأوروبي.

وتقام المحطة الفرنسية ضمن سباقات «الإمارات غينيز الفرنسي»، إحدى أبرز المحطات الكلاسيكية في روزنامة سباقات الخيل الفرنسية والعالمية، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب»، بما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الكأس الغالية، ودورها في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في المضامير الدولية.

ويتنافس على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، المصنف ضمن سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، نخبة من الخيول والمرابط العالمية، بإجمالي جوائز يبلغ 350 ألف يورو.

ويبرز الجواد «آر بي كينغ ميكر» بشعار المالك هلال العلوي، كأحد أبرز المشاركين في السباق، بإشراف المدرب ليوناردو دانيال راكو، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

كما تشارك الشقب ريسنغ عبر الجواد «الذيب» بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس فابريس فيرون، إلى جانب الفرس «هجمة» بإشراف المدرب ذاته، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

وتسجل «وذنان ريسنغ» حضوراً بثلاثة خيول هي «ليبو دي كارير» بإشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس جيمس دويل، و«منير» بإشراف المدرب داميان دو واتريغون، وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، و«مرعب» بإشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس أوغستين ماداميه.

وتضم القائمة أيضاً الجواد «إتش إم مجد الله» للمالك محمد الحزامي، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس ألكساندر جافيلان، والجواد «لاكارو دو كروات» للمالك منصور بن خليل بن منصور الشهواني، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي.

وتعكس قائمة المشاركين قوة المحطة الفرنسية، في ظل حضور خيول تمتلك سجلات قوية وجاهزية عالية، إلى جانب نخبة المدربين والفرسان، ما يرفع من مستوى التنافس في السباق الذي يمثل اختباراً مهماً لعناصر السرعة والتحمل على مضمار لونغ شامب.

ويضم سجل أبطال المحطة الفرنسية خلال السنوات الماضية أسماء بارزة، من بينها «لوسيل» بطل نسخة 2025، و«الدوحة» بطلة 2024، و«شيزا» بطلة 2023، و«هتال» بطل نسختي 2021 و2022، و«دريان» بطل 2020، و«طيف» بطل 2019، و«شهم» بطل 2018، و«مراقب» بطل 2017، و«المرتجز» بطل 2016.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى سباقات «الإمارات غينيز الفرنسي» للخيول المهجنة الأصيلة، التي تمثل افتتاحية السباقات الكلاسيكية الفرنسية، حيث يقام سباق المهور لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً، وبجوائز تبلغ 650 ألف يورو، فيما يقام سباق المهرات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 مهرة، وبجوائز تصل إلى 550 ألف يورو.

الظاهري: محطة فرنسا تحمل قيمة تاريخية وفنية

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مطر سهيل اليبهوني الظاهري، أن محطة فرنسا تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة النسخة الـ33، لما تحمله من قيمة تاريخية وفنية في المضامير الأوروبية، وما تشهده من حضور نخبة الخيول والملاك والمدربين والفرسان.

وقال إن الكأس الغالية، التي تقام بدعم القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية، وتعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في أهم ميادين الفروسية الدولية.

وأضاف أن محطة فرنسا تمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها السلسلة، خصوصاً بعد الأصداء الواسعة للمحطة الأميركية في ديربي كنتاكي، بما يعزز مكانة الكأس كإحدى أبرز السباقات الكلاسيكية للخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.