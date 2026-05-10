7 مباريات في دوري «الأولى».. والصدارة تحت الضغط

تستقبل ملاعب الهواة، عند الساعة السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم، سبع مباريات تُقام في توقيت واحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى، في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة، حيث تدخل الفرق الأمتار الأخيرة وسط مواجهات تُوصف بأنها «مباريات كؤوس»، نظراً لأهميتها في سباق الصعود والبقاء.

ويتصدر فريق يونايتد جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه حتا والعروبة والذيد والعربي برصيد 47 نقطة لكل فريق، ثم دبا الحصن بـ46 نقطة، والفجيرة بـ37 نقطة، والإمارات بـ36 نقطة، والحمرية بـ32 نقطة، و«غلف يونايتد» و«سيتي» ولكل منهما 22 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، ومصفوت بـ18 نقطة، ومجد والجزيرة الحمراء ولكل منهما 17 نقطة.

قمة مصيرية

تتجه الأنظار إلى مواجهة «يونايتد» والعربي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، إذ إن فوز «يونايتد» سيقرّبه كثيراً من حسم بطاقة الصعود، بينما سيؤجل التعادل الحسم إلى الجولات المقبلة. في المقابل يتمسك العربي بفرصته الأخيرة، حيث إن الفوز سيُبقيه في دائرة المنافسة، فيما تعني الخسارة خروجه عملياً من سباق الصعود.

«الصقور» والعروبة

يستضيف فريق الإمارات نظيره العروبة في مواجهة قوية، يسعى خلالها «الصقور» إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يدخل العروبة المباراة بطموح مواصلة الضغط على فرق المقدمة، وتعزيز حظوظه في الصعود.

الذيد والفجيرة

يحل الذيد ضيفاً على الفجيرة في مواجهة لا تقل أهمية، إذ يتمسك الذيد بآماله في المنافسة على الصعود، فيما يسعى الفجيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

فرصة أخيرة لدبا الحصن

يستضيف دبا الحصن فريق الاتفاق في مباراة حاسمة تمثل الفرصة الأخيرة لدبا الحصن للإبقاء على حظوظه في المنافسة، بينما يبحث الاتفاق عن نقاط ثمينة تدعم مساعيه للهرب من مناطق الخطر.

مواجهة تحت الضغط

يخوض حتا مواجهة صعبة أمام الحمرية، حيث يدخل «الإعصار» اللقاء تحت ضغط الحفاظ على موقعه ضمن دائرة الصعود، في حين يلعب الحمرية بأريحية نسبية بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة.

صراع البقاء

وفي قاع الترتيب، يلتقي الجزيرة الحمراء مع سيتي، فيما يواجه «غلف يونايتد» نظيره مصفوت، في مواجهات لا تقبل الخسارة، خصوصاً للفرق المهددة بالهبوط، والتي تسعى للخروج بنتائج إيجابية، ولو بنقطة التعادل، للحفاظ على آمال البقاء.