برنامج إعداد محلي يجهز طاقم التحكيم الإماراتي لكأس العالم 2026

علمت «الإمارات اليوم» أن طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في كأس العالم 2026، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض معسكر إعداد محلي ينظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار التحضير الجيد قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في إدارة مونديال 2026، الذي يُعد الأكبر في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخباً.

وفي السياق ذاته، أعدّت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برنامجاً يمتد لـ10 أيام لتجهيز الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، ويتضمن محاضرات حول التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، إلى جانب تدريبات فنية واختبارات لياقة بدنية، بهدف رفع الجاهزية قبل خوض مباريات الحدث العالمي.

أما حكام تقنية الفيديو المشاركون في المونديال، فسيكون مقر تجمّعهم في مدينة دالاس الأميركية، وفق البرنامج المعتمد من «فيفا».

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويُعدّ الظهور في إدارة مباريات دوري المحترفين جزءاً مهماً من الإعداد المحلي لطاقم التحكيم الإماراتي، حيث أدار الحكم عمر آل علي مواجهة القمة الأخيرة بين الوحدة والوصل التي انتهت بفوز الوصل 3-2، ضمن الجولة الـ24، فيما وجد الحكم محمد أحمد يوسف، مساعداً أول في اللقاء ذاته.

ويحظى طاقم التحكيم الإماراتي بدعم كبير من اتحاد الكرة ولجنة الحكام والأوساط الرياضية في الدولة، من أجل الظهور المشرّف في أكبر حدث كروي عالمي، خصوصاً أنها المشاركة الثامنة للتحكيم الإماراتي في كأس العالم، بدءاً من علي بوجسيم (1994، 1998، 2002)، وعيسى درويش (2006)، وصالح المرزوقي (2010)، ومحمد عبدالله حسن (2018 و2022).

من جهة أخرى، يشارك حكم الفيديو محمد عبيد خادم، ضمن طاقم تحكيم كويتي بقيادة الحكم عبدالله جمالي لإدارة المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا 2، التي تجمع النصر السعودي بغامبا أوساكا الياباني يوم 16 من الشهر الجاري في السعودية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن تحضيرات خادم لبطولة كأس العالم المقبلة، التي يشارك فيها حكم فيديو.

يُذكر أن قائمة حكام كأس العالم 2026 من قارة آسيا تضم ثمانية حكام ساحة و12 مساعداً وخمسة حكام فيديو، وتشهد مشاركة خمسة حكام للمرة الأولى هم عمر آل علي (الإمارات)، وخالد الطريس (السعودية)، وأدهم مخادمة (الأردن)، ويوسوكي أراكي (اليابان)، وإيلغيز تانتاشيف (أوزبكستان)، فيما يشارك الإيراني علي رضا فغاني للمرة الرابعة، والقطري عبدالرحمن الجاسم للمرة الثالثة، والصيني ما نينغ للمرة الثانية.

