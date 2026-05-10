56 لاعباً ولاعبة يدشنون بطولة الإمارات الأولى للموانع

تنطلق اليوم في نادي مليحة منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات للخماسي الحديث لرياضة الموانع، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة، في خطوة تعكس التوسع المتواصل لرياضة الخماسي الحديث على الساحة المحلية.

وتأتي البطولة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للخماسي الحديث الرامية إلى نشر وتطوير اللعبة، مع التركيز على رياضة الموانع التي تشهد اهتماماً متزايداً محلياً ودولياً، باعتبارها من الرياضات الحديثة التي تجمع بين اللياقة البدنية والسرعة والمهارات الذهنية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة عند الساعة 3:30 عصراً بتجمع اللاعبين واللاعبات وإنهاء إجراءات التسجيل، تليها مراجعة الأسماء، وتسليم أرقام المشاركة، فيما يقام الافتتاح الرسمي لمسار رياضة الموانع عند 4:30 مساءً، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الخامسة مساءً وحتى السابعة، بمشاركة جميع الفئات، على أن تختتم البطولة بإعلان النتائج وتتويج الفائزين.

وأكدت رئيس اتحاد الخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، في تصريحات صحافية، أن تنظيم البطولة للمرة الأولى يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الخماسي الحديث بالدولة، مشيرة إلى أن مشاركة 56 لاعباً ولاعبة تعكس تنامي الاهتمام بهذه الرياضة، ودعم المواهب الوطنية.