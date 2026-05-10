منتخب الناشئين يبحث أمام اليمن عن الفوز الأول في كأس آسيا

يبحث منتخب الناشئين لكرة القدم عن تحقيق فوزه الأول في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة في مدينة جدة السعودية، وذلك خلال المواجهة التي تجمعه بنظيره المنتخب اليمني عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على الملعب (أ) في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وتُعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2026 تحت 17 عاماً.

وكان المنتخب قد تعادل في مباراته الافتتاحية 1-1 أمام منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي اليمن وفيتنام.

ويختتم «أبيض الناشئين» مشواره في هذه المرحلة بمواجهة منتخب فيتنام يوم 13 من الشهر الجاري.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي اليوم منتخب فيتنام متصدر الترتيب برصيد ثلاث نقاط مع منتخب كوريا الجنوبية صاحب نقطة واحدة.

وكان المنتخب قد تقدم في المباراة الماضية عبر اللاعب بطي الجنيبي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك المنتخب الكوري الجنوبي التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب آهن جو وان.

وسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب ماجد سالم إلى معالجة بعض الثغرات التي ظهرت في المباراة السابقة أمام كوريا الجنوبية، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة اليوم أمام اليمن.

وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تُلعب الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب بدءاً من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وتتأهل المنتخبات الثمانية التي تصل إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

وفي المقابل، كان منتخب اليمن قد خسر مباراته الأولى أمام فيتنام بهدف دون رد.