«كوموريبي» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «2000 غينيز» الفرنسي

يعود المهر «كوموريبي» المملوك لفريق «غودولفين»، وبإشراف المدرب أندريه فابر، إلى مضمار «لونغشام»، بطموح الفوز بلقب سباق «ديسيه دي بولان» الكلاسيكي، الذي يعرف باسم «2000 غينيز» الفرنسي، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1»، ويجري اليوم لمسافة 1600 متر عشبي.

ويحمل المهر «كوموريبي» آمال فريق «غودولفين» في إضافة اللقب السادس تاريخياً في «2000 غينيز» الفرنسي، بعد أن توجت مهور «الشعار الأزرق» الملكي بلقب السباق الكلاسيكي الذي تعود انطلاقته الأولى إلى عام 1883، في كل من نسخة عام 2000 مع «بشير»، وعام 2005 مع الأسطورة «شمردل»، ثم عامي 2019 و2020 مع المهرين «بيرشان كينغ» و«فكيتور لودوروم»، وآخرها عام 2022 مع «مودرن غيمز».

كما يطمح «كوموريبي» إلى السير على خطى زميليه «بيرشان كينغ» و«فيكتور لودورم» اللذين أشرف على تدريبهما المدرب ذاته أندريه فابر، في تحويل الفوز بالتجربة التحضيرية في «لونغشام» إلى مجدٍ كلاسيكي، بعد أن نجح «كوموريبي» الشهر الماضي في الفوز على المضمار ذاته وللمسافة نفسها بلقب سباق «بري دو فونتينبلو» لخيول الفئة الثالثة «جروب3».

وعلقت لويز بينار من فريق «غودولفين» في فرنسا، على حظوظ المهر «كوموريبي» بقولها في تصريحات صحافية: «يملك المهر (كوموريبي) فرصة جيدة بعد فوزه بأسلوب قوي في (بري دو فونتينبلو)، وكنا نفضّل أن يكون أقرب قليلاً في انطلاقة السباق من السياج الداخلي، بدلاً من انطلاقته من البوابة التاسعة، لكنه يمتلك طباعاً جيدة تمكنه على التعويض، ويقوده فارس متمكن هو وليام بيوك».