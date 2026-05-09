كأس آسيا 2027.. منتخب الإمارات في مجموعة كوريا الجنوبية وفيتنام و"لبنان أو اليمن"

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي سحبت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام و"لبنان أو اليمن"، حيث تعد المشاركة المقبلة للمنتخب رقم 12 في تاريخه بعدما شارك سابقا 11 في نسخة.

وجاءت القرعة حسب التالي:

المجموعة الأولى: السعودية/ الكويت/ عمان/ فلسطين.

المجموعة الثانية: الأردن/ أوزبكستان/ كوريا الشمالية/ البحرين.

المجموعة الثالثة تضم سورية/ إيران/ الصين/ قيرغيزستان.

المجموعة الرابعة: أستراليا/ العراق/ سنغافورة/ طاجيكستان.

المجموعة الخامسة: الإمارات/ كوريا الجنوبية/ فيتنام/ (الفائز من مباراة لبنان واليمن)

المجموعة السادسة: اليابان/ قطر/ إندونيسيا/ تايلاند.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً تأكدت مشاركة 23 منهم فيما سيحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن خلال اللقاء الذي يجمعهما في الرابع من يونيو المقبل لتحديد المنتخب المتأهل.

وتم تصنيف الأبيض الإماراتي قبل مراسم القرعة ضمن المستوى الثاني، إلى جانب منتخبات قطر والعراق والأردن وعمان وسورية ولذلك وفقا للتصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية.

ووفقا لمراسم القرعة فقد تم توزيع المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربع منتخبات.

وتم توزيع المنتخبات المتأهلة على أربعة مستويات وفقا للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية، إذ ضم المستوى الأول منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان فيما ضم المستوى الثالث منتخبات البحرين والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان وضم المستوى الرابع كلا من قيرغيزستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت وسنغافورة ولبنان واليمن.

ويحمل المنتخب الياباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد أربعة ألقاب، في حين توجت كل من إيران والسعودية بالكأس ثلاث مرات، أما قطر فهي حاملة اللقب، بعدما أحرزت البطولة مرتين متتاليتين في عامي 2019 و2023.