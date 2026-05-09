عبدالله البلوشي: حادث سير خطر قادني لقائمة كبار الدراجين عالمياً

كشف درّاج المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، عبدالله سالم البلوشي، أن الحادث الذي تعرض له عام 2012، والذي تسبب في فقدانه ذراعه اليمنى، شكّل نقطة تحول في مسيرته، بعدما رفض الاستسلام للإعاقة، وواصل ممارسة رياضته المفضلة، في رحلة مع رياضة أصحاب الهمم امتدت تسع سنوات، قادته حالياً إلى دخول قائمة كبار اللاعبين على مستوى العالم، واحتلال المركز الخامس في التصنيف الدولي لفئة الإعاقة (C4).

وقال عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «ارتباطي برياضة الدراجات يعود إلى عام 2004 مع فريق النادي الأهلي، وتمكنت بعد عام واحد فقط من الفوز بأول ميدالية لفريقي، قبل أن أمثل المنتخب الوطني للأسوياء عام 2006، وأحقق للرياضة الإماراتية العديد من الإنجازات والألقاب، إلا أن حلمي ببلوغ العالمية اصطدم بتعرضي عام 2012 لحادث خطر أثناء التدريبات في منطقة وادي الحلو، أدى إلى بتر ذراعي اليمنى، والدخول في رحلة علاج طويلة خضعت خلالها لأكثر من 30 عملية جراحية بين الإمارات وألمانيا، انتهت بقدرتي على استعادة استخدام ذراعي».

وأضاف: «إصراري على عدم الاستسلام، وتشجيع زملائي السابقين في المنتخب الوطني، والدائرة التي أعمل بها، كانا وراء تجاوز عقبة الإصابة والعودة مجدداً إلى رياضة الدراجات الهوائية».

وأوضح: «واصل مدربي وصديقي محمد المروي تشجيعي على العودة إلى ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، رغم صعوبة القيادة بذراع واحدة، قبل أن أحصل على دعم من زملائي في العمل للمشاركة في أول سباق لي عام 2015، والذي أعقبته بتحقيق المركز الأول في سباق ند الشبا عام 2016، في إنجاز مثّل انتصاراً شخصياً لي في تحدي الإصابة، وفتح أمامي باب الانتساب إلى نادي العين لأصحاب الهمم، حيث تعلمت من خلاله كيفية العودة إلى رياضتي المفضلة، وتمثيل الرياضة الإماراتية في المشاركات الخارجية، ولكن باسم منتخب أصحاب الهمم».

وتابع: «شهد عام 2017 أولى مشاركاتي مع أصحاب الهمم في بطولات كأس العالم، في إيطاليا، وأنهيت السباق في المركز الـ21 عالمياً. ومنذ ذلك الحين، واظبت على التدريبات واكتساب الخبرات لتحسين أدائي، حتى نجحت أخيراً، مع دخولي عامي التاسع، في تحقيق إنجازات لافتة، من بينها حصد 22 ميدالية في المشاركات الخارجية (8 ذهبيات، و5 فضيات، و9 برونزيات)، جاء معظمها في عام 2026، الذي أعتبره الأفضل في مسيرتي. وتمكنت من خلال إنجازاتي في آسيا وكأس العالم من الحصول على نقاط تصنيفية مهمة، قادتني إلى المركز الخامس عالمياً».

واختتم: «طموحاتي كبيرة في مواصلة الأداء القوي، والتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028، وتحقيق حلم رفع علم الدولة على منصات التتويج الأولمبية».

