رفض

فاجأ نجم كبير في أحد أندية دوري المحترفين الجمهور، عندما رفض التوقف لمصافحة طفل يعاني حالة مرضية، كان ينتظره في محيط الملعب لتحيته، إذ غادر اللاعب في حالة انفعال، ما أثار حالة من الاستياء بين الحاضرين، لعدم امتثاله للموقف الإنساني.

شباب

شهدت إحدى البطولات الودية الخاصة بفئة الشباب مشاركة أحد أندية دوري المحترفين بتشكيلة أثارت كثيراً من الجدل، بعدما اعتمد الفريق على قائمة كاملة تضم لاعبين من جنسيات إفريقية مختلفة، من دون وجود أي لاعب مواطن في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء.

تكليف

كلّف مدرب في دوري المحترفين ابنه الشاب بمتابعة ما يُكتب عنه وعن الفريق في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتزويده بها كلما سنحت الفرصة، لإيمانه بأهمية ذلك في مساعدته على النجاح.

حراس

كشف مدرب حراس مرمى، عمل مع ثمانية أندية داخل الدولة، عن شغفه باكتشاف المواهب، مشيراً إلى أنه نجح في تحويل لاعبين لم يسبق لهم اللعب في مركز حراسة المرمى إلى حراس مميزين. وأوضح أنه آمن بقدراتهم، ووجّههم وطوّر مهاراتهم حتى أصبحوا يقدمون مستويات لافتة.

مكاسب

أكد مسؤول في أحد أندية دوري الدرجة الأولى أن المكاسب التي حققها فريقه هذا الموسم تحمل قيمة كبيرة، ولا تقل أهمية عن حلم الصعود إلى دوري المحترفين. وأوضح أن ما تحقق يعكس عملاً متراكماً وطموحاً، قد يضع الفريق على طريق الاستقرار، ويُبعده مستقبلاً عن دوامة الصعود والهبوط.