«أبيض السلة» يشارك بـ «3 ضد 3» في الدورة الخليجية

أكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، مشاركة منتخبي الإمارات للذكور والإناث في منافسات (3×3) لفئة تحت 21 عاماً، ضمن النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، وذلك بعد توجُّه اللجنة المنظمة للدورة إلى إلغاء منافسات السلة الخماسية (5×5)، التي كان من المقرر أن يشارك فيها المنتخب الوطني الأول، دفاعاً عن لقبه الذي تُوج به في نسخة 2022.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشاركة منتخبَي الذكور والإناث في منافسات السلة الثلاثية لفئة تحت 21 عاماً، بدورة الألعاب الخليجية تأتي في إطار حرص السلة الإماراتية واتحاد اللعبة على الوجود الدائم في الدورات الخليجية».

وأوضح: «اللجنة المنظمة للدورة ألغت منافسات السلة الخماسية، التي كان من المقرر أن يشارك فيها منتخبنا الأول دفاعاً عن إنجازه بالتتويج بذهبية النسخة الماضية في الكويت عام 2022، ويعود قرارها إلى انسحاب عدد من المنتخبات، ليتم الدفع بعناصرنا الشابة من الذكور والإناث للمشاركة في منافسات السلة الثلاثية».

ويضم منتخب الذكور: حسن الشيبة من نادي النصر، وحسين البلوشي (شباب الأهلي)، وسالم خليفة (الوصل)، وراكان المسماري (الوحدة)، فيما يشرف على تدريب المنتخب مطر السويدي، ويعاونه الإداري سيف السويدي.

أما منتخب الشابات، فيضم رباعي فريق الشارقة الرياضي للمرأة: ندى عيسى، وصفية عادل، وموزة فهد، وشيخة حسن، ويتكون الجهاز الفني والإداري من المدرب زياد محمد، والإدارية زهرة إبراهيم.

وأضاف النقبي: «نتطلع إلى مواصلة الإنجازات على صعيد الدورات الخليجية، بعد أن وضعت سلة الإمارات بصمتها بقوة في النسخة الأخيرة عام 2022».

وأشار إلى أن مشاركة المنتخب الأول في دورة الألعاب الخليجية كانت ضمن خطة إعداد «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة، وقال: «كانت مشاركة المنتخب الأول في قطر، والدفاع عن لقبه، ضمن خطة إعداد طويلة الأمد وضعها اتحاد اللعبة للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي يوم 24 أغسطس المقبل، تليها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان نهاية سبتمبر المقبل».

وعن تدريبات منتخبَي الدولة تحت 21 عاماً، وموعد المنافسات في قطر، قال النقبي: «يُجري المنتخبان تدريباتهما الأخيرة، على أن تغادر البعثة إلى قطر يوم الاثنين المقبل، يعقبها في اليوم التالي حضور الاجتماع الفني، ثم خوض المنافسات التي تمتد يومي 12 و14 من الشهر الجاري».