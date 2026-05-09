منتخب رفع الأثقال يشارك في «آسيوية الهند»

أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا المقررة في مدينة أحمد آباد بالهند، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 17 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن البعثة ستغادر اليوم برئاسة شيخة الكعبي، عضو مجلس الإدارة، وراشد خلف المزروعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إدارياً، وتضم ثلاثة لاعبين ولاعبة هم: مؤيد النجار، وزهرة الهاشمي، وعزالدين الغفير، وعيسى رجب البلوشي.

وأكدت شيخة الكعبي اكتمال جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة، والمنافسة على أفضل النتائج، بعد مراحل متدرجة من الإعداد في الفترة الماضية، بالثقة الكبيرة في أبطال المنتخب لخوض التحدي القاري الجديد، وإظهار المستويات المتطورة، وتسجيل أرقام جديدة، للوصول إلى المراكز الأولى، ومواكبة طموحات المنتخب في المنافسة على الإنجازات، لاسيما أن البطولة محطة مهمة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة للمنتخب.

بدوره، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، المهندس عيسى عمير المنصوري، عن ثقته بلاعبي النادي بصفوف منتخبنا الوطني مؤيد النجار وعزالدين الغفير وزهرة الهاشمي، لتحقيق إنجازات جديدة، مشيراً إلى أن الحدث يمثل أهمية نوعية قبل انطلاق تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ببطولة العالم في الصين ديسمبر المقبل.