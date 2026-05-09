النقبي: اتحاد الدراجات يعمل على تطوير السباقات ودعم المنتخبات

أكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، عمر النقبي، أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل العمل على تطوير منظومة رياضة الدراجات في الدولة، من خلال تنفيذ خطط فنية وإدارية متكاملة تسهم في تعزيز مستوى المنافسة، ودعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة ناقش عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالموسمين الحالي والمقبل، إلى جانب الاطلاع على مسودة استراتيجية الاتحاد والمؤشرات المستهدفة حتى نهاية عام 2028، بما يواكب طموحات تطوير اللعبة، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضاف على هامش اجتماع مجلس الإدارة: «نعمل بشكل متواصل على تطوير روزنامة السباقات ورفع مستوى المنافسة، إلى جانب دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يسهم في تعزيز حضور الإمارات في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية».

وأضاف: «شهد الموسم الحالي مستويات فنية مميزة وتنافساً قوياً في مختلف السباقات، ما يعكس التطور المستمر لرياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركة في البطولات المحلية».

وأشار إلى أن «اتحاد الدراجات يواصل التحضير لتنظيم سباق (فخورين بالإمارات) للدراجات الجبلية الأسبوع المقبل في أم القيوين، متوقعاً مشاركة واسعة وأجواء تنافسية مميزة لعشاق الدراجات الجبلية».

وأوضح أن مجلس الإدارة اعتمد إقامة حفل ختام الموسم الرياضي، خلال شهر يونيو المقبل، لتكريم الأبطال وأصحاب الإنجازات المميزة، تقديراً لما قدموه طوال الموسم، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة دعم الرياضيين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات، خلال الفترة المقبلة.

عمر النقبي:

. اتحاد الدراجات يواصل التحضير لتنظيم سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات الجبلية الأسبوع المقبل.