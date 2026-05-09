شهد موسم 2025-2026 فصلاً جديداً من الإثارة في دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن نجح العين في حسم اللقب لمصلحته، عقب فوزه الكبير على الشارقة بخمسة أهداف دون رد في الجولة الـ24، ليصبح شباب الأهلي «الضحية الخامسة» لظاهرة بطل الشتاء الذي يتصدر البطولة في مرحلة الذهاب، ولا ينجح في إحراز لقب الدوري.

وأكدت النسخة الحالية من الدوري أن صدارة الدور الأول لا تعني بالضرورة التتويج في نهاية الطريق، بعدما خسر «فرسان دبي» اللقب رغم تتويجه بطلاً للشتاء، في حين نجح العين في انتزاع الصدارة منذ الجولة الـ16، قبل أن يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وشهدت المسابقة واحدة من أكثر نهايات الدوري إثارة، إذ نجح العين في استثمار خبرته الكبيرة في التعامل مع الجولات الحاسمة، وقدم أداءً قوياً أمام الشارقة انتهى بانتصار كبير أكد جاهزيته الكاملة لاعتلاء منصة التتويج. وفي المقابل، كان شباب الأهلي قد أنهى الدور الأول متصدراً، وبدا في موقع قوي للظفر باللقب، قبل أن تتغير النتائج تدريجياً في الدور الثاني، لتتحول الصدارة إلى منافسة مفتوحة انتهت لمصلحة العين.

وتكشف الأرقام التاريخية منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008-2009 أن ما حدث هذا الموسم ليس استثناءً، بل امتداد لظاهرة تكررت للمرة الخامسة، إذ فشل بطل الشتاء في تحويل تفوقه في النصف الأول من الموسم إلى لقب في نهايته، ما يؤكد أن المنافسة في الدوري لا تُحسم مبكراً، وأن الاستمرارية والثبات في النصف الثاني يمثلان العامل الحاسم في تحديد البطل الحقيقي.

وعلى امتداد المواسم السابقة، سقط أكثر من بطل شتاء في فخ التراجع، إذ شهد موسم 2009-2010 فقدان الجزيرة للصدارة لمصلحة الوحدة في النهاية، بينما حدث الأمر ذاته في موسم 2015-2016 عندما فقد العين موقعه لمصلحة شباب الأهلي. وفي موسم 2017-2018 تراجع الوصل، رغم بدايته القوية، لمصلحة العين، كما خسر الشارقة فرصة التتويج في موسم 2020-2021 لمصلحة الجزيرة، وأخيراً انضم شباب الأهلي إلى قائمة «أبطال الشتاء» الذين لم ينجحوا في التتويج بلقب الدوري.

