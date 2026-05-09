نزالان لمنتخب الجودو في بطولة أستانا «غراند سلام»

يخوض لاعبا منتخبنا الوطني للجودو، كريم عبداللطيف، وناجي يزبيك، منافسات وزن خفيف المتوسط، اليوم، في بطولة «غراند سلام» الكبرى، التي ينظمها اتحاد كازاخستان في العاصمة أستانا، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم غداً، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو. ويواجه اللاعب كريم عبداللطيف بطل قيرغيزستان دزوما بيكوف، في «وزن تحت 73 كغم»، بينما يخوض زميله ناجي يزبيك نزالاً مع لاعب جمهورية مولدوفا ميترو فلاد، في الوزن نفسه.

من جهة أخرى، يختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة غداً بنزالين للاعب أرام جورجيان «تحت 90 كغم»، لفئة الوزن الثقيل أمام بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، وزميله عمر معروف «فوق وزن 100 كغم»، مع الفائز من نزال الهندي سينج ديان، وبطل كازاخستان كريك غالمجان.