«الأبيض» يترقب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 اليوم

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستسحب في العاصمة السعودية، الرياض. وتعد المشاركة المرتقبة للأبيض الإماراتي هي رقم 12 في تاريخه، أبرزها حصوله على مركز الوصيف في النسخة التي أقيمت في الإمارات في عام 1996 كأفضل إنجاز له، فيما وصل المنتخب إلى الدور قبل النهائي في الإمارات أيضاً 2019. وتم تصنيف المنتخب قبل مراسم القرعة ضمن المستوى الثاني للمنتخبات المشاركة إلى جانب منتخبات قطر والأردن والعراق وعمان وسورية. بينما يضم المستوى الأول منتخبات: السعودية، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وأوزبكستان.