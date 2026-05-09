الظنحاني: فوز دبا على البطائح خطوة مهمة للابتعاد عن دوامة الهبوط

أكد لاعب دبا عبدالله الظنحاني، أن فوز فريقه على البطائح (2-1) ضمن الجولة الـ24 لدوري المحترفين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف البقاء للموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق قدّم مباراة كبيرة، من حيث الالتزام والانضباط التكتيكي، رغم صعوبة المواجهة والضغط النفسي الذي رافقها.

وأصبح رصيد دبا 20 نقطة في المركز 12، متفوقاً على الظفرة والبطائح، ولكل منهما 19 نقطة. ويحتاج دبا، لضمان البقاء رسمياً، إلى تحقيق الفوز على عجمان في المباراة المقبلة، مع تعثُّر فريقَي الظفرة والبطائح، وفي حال فوز الفرق الثلاثة، سيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة. وقال المدافع عبدالله الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يلعبه دعم رئيس مجلس إدارة النادي أحمد سعيد الظنحاني، حيث يحرص على الوجود بشكل يومي مع الفريق، وهو ما كان له أثر واضح في رفع الروح المعنوية وتحفيز اللاعبين، وأسهم في تحقيق نقلة إيجابية داخل الفريق، إلى جانب العلاقة المميزة التي تجمع مدرب الفريق بجميع اللاعبين، والتي انعكست بشكل واضح على الأداء داخل الملعب».

وتابع: «كنا ندرك أهمية المباراة، ودخلنا اللقاء بتركيز عالٍ، ونجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، خصوصاً ما يتعلق بالتنظيم الدفاعي واستغلال الفرص».

وأضاف: «توقعنا مباراة صعبة، لأن البطائح فريق قوي ومنافس مباشر على البقاء، وبالفعل تعرضنا لضغط هجومي كبير، لكننا تعاملنا معه بروح جماعية، وكان هناك تعاون واضح بين جميع اللاعبين، وتمكّنا من الحد من خطورة العديد من المحاولات». وأوضح: «حافظنا على تقدمنا في النتيجة بفضل أهمية المباراة بالنسبة لنا، إلى جانب توجيهات الجهاز الفني وخبرة عناصر الفريق، والجميع كان مميزاً، كما أن خط الدفاع والحارس محمد سالم كان لهما دور كبير في الحفاظ على النتيجة».

وتابع: «حضّرنا أنفسنا ذهنياً بشكل جيد، لأن مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل، ورغم وجود بعض الفترات الصعبة، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على توازننا حتى النهاية».

وأكمل: «نشعر بسعادة كبيرة بعد هذا الفوز، ورفع رصيدنا إلى 20 نقطة، وهذه النتيجة تمنحنا دفعة معنوية قوية قبل الجولتين المتبقيتين أمام عجمان والعين».

وأشار إلى أن أجواء غرفة الملابس كانت مميزة، قائلاً: «الفرحة كانت كبيرة بين اللاعبين، لكن المدرب شدد على أهمية مواصلة العمل وعدم التراخي في المرحلة المقبلة».

وختم: «جمهور دبا يستحق هذه الفرحة، وسنستعد بقوة للمباراتين القادمتين، وهدفنا واضح وهو ضمان البقاء، خصوصاً أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق إنجاز البقاء».