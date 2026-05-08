اتحاد كرة السلة يحدد موعد انطلاق كأس نائب رئيس الدولة

أعلن اتحاد كرة السلة موعد انطلاق منافسات كأس نائب رئيس الدولة، التي تبدأ في 15 مايو الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المرحلة التمهيدية بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة.

وتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة.

ويقضي نظام البطولة بتأهل الفرق الثمانية، عقب ختام الدور التمهيدي، إلى الدور ربع النهائي الذي يُقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر كل مجموعة مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الأخرى، فيما يواجه وصيف كل مجموعة صاحب المركز الثالث من المجموعة المقابلة.

وتنطلق مباريات المجموعة الأولى في 15 مايو، بلقاء الشارقة مع الجزيرة، والبطائح أمام الظفرة، على أن تُفتتح مواجهات المجموعة الثانية في اليوم التالي (16 مايو)، بلقاء شباب الأهلي مع الوحدة، والنصر أمام الوصل.

يُذكر أن مسابقة كأس نائب رئيس الدولة تمثل البطولة الرابعة والختامية في موسم كرة السلة المحلي، بعد تتويج شباب الأهلي بلقبي كأس الاتحاد والدوري العام، فيما أحرز النصر لقب البطولة الثالثة كأس الإمارات.