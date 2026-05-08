النصر يختتم فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»

اختتمت شركة النصر لكرة القدم فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»، الذي أُقيم تحت إشراف مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الإداريين والمختصين والأجهزة الفنية واللاعبين، ضمن برنامج متكامل هدف إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي وتعزيز التكامل المؤسسي في قطاع كرة القدم.

وشهدت الفعاليات حضور الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي الدكتور حمد رحمة الفلاسي، الذي شارك في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية، إلى جانب علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت التسويق الرياضي والإعلام، الشراكات التجارية، المسؤولية المجتمعية، التحول الرقمي، والشؤون القانونية، بالإضافة إلى ورش عمل فنية ومحاضرات تناولت تطوير الأداء واكتشاف المواهب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الرياضية والإدارية.

كما شهدت الفعاليات جلسات نقاشية تناولت أحدث الممارسات في إدارة شركات كرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الأندية المشاركة، بما يدعم تطوير بيئة العمل الرياضي، ويرفع من كفاءة الأداء الإداري والفني وفق أفضل المعايير الاحترافية.