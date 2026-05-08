مواعيد مباريات منتخب الإمارات لكرة السلة في تصفيات كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، اليوم الجمعة، جدول مباريات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "كأس آسيا 2029"، حيث يدشن منتخب الإمارات مشواره بمواجهة منتخب نيبال ضمن منافسات المجموعة الأولى عن منطقة الغرب، والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من 24 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني، إلى جانب منتخب نيبال، منتخبات الكويت وعُمان والبحرين. ويستهل "الأبيض" مشواره في 26 أغسطس بمواجهة نيبال، قبل أن يلتقي منتخب الكويت في 27 أغسطس، ثم البحرين في 28 أغسطس، على أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب العُماني في 30 أغسطس.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة قد أعلن، في وقت سابق، المجموعات الأربع لمنطقتي الشرق والغرب، التي ستخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات خلال أغسطس المقبل. وتضم المجموعة الثانية لمنطقة الغرب منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان، فيما تضم المجموعة الأولى لمنطقة الشرق منتخبات إندونيسيا وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات تايلاند ومنغوليا وفيتنام وفيجي.

يُذكر أن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية لمنطقتي الشرق والغرب ستسفر عن تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى النافذة الثانية، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، على أن تحدد نتائجها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة للانضمام إلى 16 منتخباً مصنفاً ضمن كبار آسيا، للمنافسة معاً في النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس آسيا 2029.