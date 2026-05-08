بعد حصد 22 بطولة.. النصر يناقش خطط المرحلة المقبلة للألعاب الرياضية

ناقش مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية خلال اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، وبحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن، وسالم بن علي، ومحمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، سير الموسم الرياضي الحالي، الذي شهد حتى الآن تحقيق 22 بطولة في مختلف الألعاب، مع استمرار فرق النادي في المنافسة على عدد من الاستحقاقات المقبلة.

وقال النادي في بيان صحافي إن الاجتماع استعرض أبرز النجاحات الفنية والإدارية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والاستراتيجيات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبحث استعدادات الفرق للمشاركات المحلية والخارجية المقبلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير لضمان استمرار التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد مجلس الإدارة مواصلة تقديم الدعم الكامل للفرق الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية، من أجل استمرار حصد البطولات خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب تمثل نهجا ثابتا لفرق النصر، التي تواصل ترسيخ مكانة "العميد" على منصات التتويج.