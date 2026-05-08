النصر يبحث مع اتحاد اليد تطوير اللعبة والاستعداد للموسم الجديد

استقبل نادي النصر وفد اتحاد الإمارات لكرة اليد، الخميس، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى الهادفة إلى تطوير لعبة كرة اليد ودعم مسيرة نجاحها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبال وفد الاتحاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالباسط علي عبدالرحمن، وعضو مجلس الإدارة الدكتور فيصل الطواش، إلى جانب مشرف كرة اليد عمران الطواش.



وترأس وفد اتحاد كرة اليد سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، وضم نائب رئيس الاتحاد محمد حسن السويدي، والأمين العام عبدالسلام ربيع المحيربي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، ومحمد علي الحمادي، وياسر محمد النقبي، ورحمة غالب المنصوري.



وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين الجانبين حول سبل تطوير اللعبة وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية بما يواكب تطلعات الرياضة الإماراتية.



وأكد الجانبان أهمية الاستعداد المبكر للموسم الرياضي المقبل، وتوفير أفضل الظروف الداعمة لتطوير المنافسات ورفع مستوى كرة اليد الإماراتية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.