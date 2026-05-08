المشاركة 12 في تاريخه.. منتخب الإمارات يترقب قرعة كأس آسيا 2027

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء السبت (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات)، قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي ستُسحب في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمعرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها في البطولة.

وتعد المشاركة رقم 12 لـ«الأبيض» في تاريخه بكأس آسيا، بعدما شارك سابقاً 11 مرة، ويُعد حصوله على مركز الوصيف في النسخة التي أُقيمت في الإمارات عام 1996 أفضل إنجاز له، فيما بلغ الدور نصف النهائي في النسخة التي استضافتها الإمارات عام 2019.

وتم تصنيف المنتخب، قبل مراسم القرعة، ضمن المستوى الثاني للمنتخبات المشاركة، إلى جانب منتخبات قطر والأردن والعراق وعُمان وسورية.

وكان المنتخب قد ودّع النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا من الدور ثمن النهائي، بعدما خسر أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح.

وباتت آمال المنتخب، الذي يقوده المدرب الروماني أولاريو كوزمين، تتجه نحو البطولة الآسيوية المرتقبة، لاستعادة مكانته، بعدما أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم أنه كان قريباً من تحقيق هذا الحلم، بعدما سنحت له أكثر من فرصة لبلوغ المونديال.

ووفقاً للموقع الرسمي لـالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد تم توزيع المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات، بناءً على التصنيف الأخير لـالاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية، وسيتم، قبل إجراء مراسم القرعة، تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات.

وضم المستوى الأول منتخبات السعودية «61 عالمياً»، واليابان «18 عالمياً»، وإيران «21 عالمياً»، وكوريا الجنوبية «25 عالمياً»، وأستراليا «27 عالمياً»، وأوزبكستان «50 عالمياً».

وضم المستوى الثاني منتخبات قطر «55 عالمياً»، والعراق «58 عالمياً»، والأردن «63 عالمياً»، والإمارات «68 عالمياً»، وعُمان «79 عالمياً»، وسورية «84 عالمياً».

وضم المستوى الثالث منتخبات البحرين «91 عالمياً»، وتايلاند «93 عالمياً»، والصين «94 عالمياً»، وفلسطين «95 عالمياً»، وفيتنام «99 عالمياً»، وطاجيكستان «103 عالمياً».

وفي المستوى الرابع جاءت منتخبات قيرغيزستان «107 عالمياً»، وكوريا الشمالية «118 عالمياً»، وإندونيسيا «122 عالمياً»، والكويت «134 عالمياً»، وسنغافورة «147 عالمياً»، ولبنان «108 عالمياً»، واليمن «149 عالمياً».