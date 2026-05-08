أكاديمية الوصل تحتفل بمرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة

احتفلت أكاديمية نادي الوصل بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، في مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة من العز والفخر والبطولات الممتدة على مدار خمسة عقود، منذ توحيد القوات المسلحة عام 1976 وحتى اليوبيل الذهبي في عام 2026.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من مايو 2026 بهذه الذكرى الوطنية الغالية، التي تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الوطن، وتعكس خمسين عاماً من الانضباط والتفاني في حماية مكتسبات الاتحاد وصون أمن الدولة واستقرارها، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاءت احتفالية أكاديمية الوصل بهذه المناسبة تأكيداً على قيم الولاء والانتماء الوطني، وتجسيداً لمعاني حب الوطن والاعتزاز برموزه ومؤسساته الوطنية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الوفاء لرجال القوات المسلحة الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في التضحية والفداء.

وأكدت الأكاديمية من خلال هذه المبادرة اعتزازها الكبير بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها القوات المسلحة في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها الدرع الحامي للوطن ورمزاً للقوة والوحدة والاستقرار، وحصناً منيعاً لحماية منجزات الاتحاد ومسيرته التنموية المباركة.

وشهدت الفعالية أجواء وطنية مميزة، عكست روح الفخر والامتنان لما قدمته القوات المسلحة الإماراتية على مدار خمسين عاماً من الإنجازات والتضحيات، في ظل مسيرة وطنية رسخت مكانة الإمارات بين دول العالم في مجالات الأمن والتنمية والاستقرار.