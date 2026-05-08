حمدان الغسية: لا مجال للخطأ أمام عجمان.. ودبا سيلعب «مباراة كؤوس»

أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا، الدكتور حمدان الغسية، أن مواجهة عجمان المقبلة تعتبر بمثابة «مباراة كؤوس»، مشدداً على أنه لا مجال للخطأ من أجل مواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر والبقاء في الأضواء، بعد الانتصار المهم الذي حققه «النواخذة» على البطائح بنتيجة 2-1 في الجولة 24 في دوري المحترفين لكرة القدم، والذي منح الفريق فرصة مغادرة المركز الأخير.

وقال حمدان الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا ثلاث نقاط مهمة جداً أمام البطائح، وكان لابد أن يفوز الفريق بهذه المباراة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من الموسم التي لا تحتمل خسارة أي نقاط».

وأضاف: «منذ أسبوع، قبل مواجهة البطائح، كان هناك إصرار كبير من اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتيجة إيجابية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز وترك المركز الأخير للمرة الأولى».

وتابع: «الآن مصيرنا بأيدينا، فالفريق يحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، لكن لايزال أمامنا عمل كبير، والبداية ستكون من مباراة عجمان المقبلة في دبا، وهي مباراة لا بديل فيها عن الفوز»، وأوضح الغسية أن «الفريق تنتظره مواجهتان في غاية القوة، الأولى أمام عجمان على ملعبنا، ثم مواجهة العين خارجه».

وقال: «لا مجال للخطأ، ومباراة البطائح ما هي إلا ثلاث نقاط في طريق طويل وصعب، واللاعبون قادرون على تحمل المسؤولية وتحقيق الهدف المطلوب».

وأشار إلى أن «الفريق قدم عملاً كبيراً خلال الفترة الماضية رغم الغيابات التي عانى منها»، مضيفاً: «الأسماء لا تشفع لأي لاعب، والمباريات دائماً لمن يحضر ويجتهد، واللاعب الذي يتعب في التدريبات يجد نفسه في التشكيل، وهذا ما تحقق بالفعل، وأسهم في نجاح الفريق خلال الفترة الأخيرة».

