7 أرقام فنية تؤكد أحقية «العين» بالنجمة الـ 15 للدوري

أظهرت سبعة أرقام فنية أحقية العين بإضافة النجمة الـ15 لدوري المحترفين، وحسم اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة، أبرزها الرقم القياسي في سلسلة مباريات بلا هزيمة، إلى جانب قوته الضاربة خارج ملعبه، حيث جمع 35 نقطة من 11 انتصاراً وتعادلين، ونجح العين، أول من أمس - بفوزه على مضيفه الشارقة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام الجولة الـ24 - في تعزيز رصيده في صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي، ليضمن «الزعيم» بذلك حسم الدوري للموسم الحالي 2025-2026.

«الإمارات اليوم» ترصد النقاط الفنية السبع التي قادت «الزعيم» إلى الفوز بالدوري، وإضافة النجمة الـ15 تاريخياً على صعيد بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، على النحو التالي: