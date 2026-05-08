لاعبو العين: سر التفوق روح الانسجام وغرفة «تبديل الملابس»

عبّر عدد من لاعبي العين عن سعادتهم الكبيرة بتتويج الفريق بدرع دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026، للمرة الـ15 في تاريخ النادي، قبل جولتين على ختام المسابقة، وذلك عقب الفوز الكبير على الشارقة بخمسة أهداف من دون مقابل، أول من أمس، ضمن الجولة 24 للدوري، رافعاً رصيده إلى 62 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه شباب الأهلي، لافتين إلى أن طموحهم المقبل أيضاً هو حصد لقب كأس رئيس الدولة خلال المواجهة المرتقبة مع الجزيرة في الـ22 من الشهر الجاري.

واعتبر ثلاثة من لاعبي العين، رامي ربيعة ويحيى بن خالق وإريك جورجينس، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «أن كلمة سر تفوق العين تكمن في روح الانسجام والأجواء الإيجابية التي تسود بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، إلى جانب النصائح التي يقدمها مدرب الفريق، الصربي فلاديمير إيفيتش، إلى اللاعبين».

وأشار لاعبو العين إلى أن هذا الإنجاز تحقق بروح الإصرار والعزيمة والتحدي بين اللاعبين.

وتوجّه لاعبو العين بالشكر إلى جمهور العين، مؤكدين أن من حقه أن يفرح ويحتفل باللقب، كونه شارك في تحقيق هذا الإنجاز من خلال الدعم الكبير الذي ظل يقدمه للاعبين بوجوده الدائم في المدرجات، ومؤازرة الفريق في جميع المباريات، وصولاً إلى هذه النهاية السعيدة بالتتويج بلقب الدوري.

ربيعة: نستحق الفرحة

وعبّر لاعب العين، رامي ربيعة، عن سعادته الكبيرة كلاعب بالفوز بلقب الدوري، مؤكداً أن من حقهم كلاعبين أن يفرحوا بهذا الإنجاز الذي تحقق نتاج جهد وإصرار وعزيمة من الجميع في النادي، مشيراً إلى أنهم كلاعبين يأملون إنهاء بطولة الدوري هذا الموسم من دون أي خسارة من خلال الفوز في الجولتين المتبقيتين أمام كل من الظفرة ودبا، وأشار رامي ربيعة إلى أن هناك بطولة متبقية أمام العين، وهي بطولة كأس رئيس الدولة، وأنهم سيسعون للفوز بلقبها، وحصد ثنائية الموسم من خلال المباراة النهائية التي ستجمع العين مع الجزيرة.

وأكد ربيعة أن جمهور العين يستحق هذه الفرحة الكبيرة، نظراً إلى الدعم الكبير الذي ظل يقدمه لهم كلاعبين في المدرجات من خلال الوجود باستمرار خلف الفريق في كل الأوقات، سواء كان الفريق يلعب على ملعبه أو خارجه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتمنى استمرارية الجمهور في دعم الفريق خلال المباراة المرتقبة للعين أمام الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة، واصفاً النهائي المرتقب بأنه الأهم بالنسبة للعين من أجل حصد اللقب الثاني هذا الموسم إلى جانب لقب الدوري.

وتمنى رامي ربيعة استمرارية الفريق في حصد الألقاب والبطولات للنادي، كونه يستحق ذلك.

بن خالق: سعيد للغاية

بدوره، أكد مدافع العين، يحيى بن خالق، أنه سعيد للغاية بفوز فريقه بلقب الدوري، مشيراً إلى أنهم كلاعبين كان لديهم إصرار منذ بداية الموسم للعمل من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وتوجّه يحيى بن خالق بالشكر إلى الجمهور العيناوي، مشيراً إلى أنهم كلاعبين سعداء بإهداء لقب الدوري إلى جمهور النادي، لأنه كان دائماً داعماً لهم في جميع المباريات، مطالباً جمهور الزعيم بالاستمرار في دعم الفريق، خصوصاً خلال المباراة المقبلة أمام الجزيرة.

ووصف يحيى بن خالق الموسم الحالي له مع العين بأنه استثنائي، مشيراً إلى أن كلمة سر تفوق الفريق كانت، إلى جانب النصائح التي يقدمها مدرب الفريق إلى اللاعبين، في الأجواء الإيجابية، وروح الانسجام التي تسود بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، لأنهم جميعاً يكونون على قلب رجل واحد في الملعب، واصفاً لاعبي الفريق بالمجموعة المتجانسة.

إريك: دعم كبير

من جانبه، وصف لاعب العين، إريك جورجينس، إنجاز الفوز بلقب الدوري بأنه تحقق نتاج تعاون وتكاتف جميع العيناوية، سواء كانوا لاعبين أم جهازاً فنياً وإدارياً وجمهوراً، وأشار إريك إلى الدعم الكبير الذي يحظى به لاعبو الفريق من قبل الجمهور في كل الأوقات، من خلال الوجود خلف الفريق في المدرجات، معتبراً أن حصد لقب الدوري تحقق بالدعم المعنوي الكبير من قبل الجمهور للاعبين في الملعب.

وأكد إريك جورجينس أنه كلاعب محظوظ بكونه يلعب إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين في الفريق العيناوي، وأنه جزء من هذا الفريق.