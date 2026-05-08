سوزا: أهنئ العين «بطل الدوري».. وشكراً للاعبي شباب الأهلي

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريق العين استحق التتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم، مشيداً بما قدمه الفريق طوال مشوار البطولة، وذلك عقب فوز «فرسان دبي» على النصر بنتيجة 2-1 في ختام الجولة 24 من البطولة.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «أهنئ فريق العين على ما قدمه هذا الموسم، لقد استحق لقب الدوري، وأبارك له التتويج بعد موسم صعب للغاية شهد تنافساً كبيراً حتى الجولات الأخيرة».

وأضاف: «مباراتنا أمام النصر كانت قوية وصعبة جداً كما توقعنا، الفريقان قدما مستوى كبيراً، والنصر استحق الإشادة على الأداء الذي ظهر به خلال اللقاء، لأنه لعب بروح عالية، وقدم مباراة تنافسية حتى اللحظات الأخيرة».

وتابع: «أشكر لاعبي فريقي على ما قدموه، لقد خاضوا مباراة كبيرة جداً رغم الغيابات والظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكنهم أظهروا شخصية قوية ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

وأوضح المدرب البرتغالي أن شباب الأهلي واجه تحديات عديدة هذا الموسم، لكنه ظل قادراً على المنافسة وتقديم مستويات قوية، مؤكداً أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مختلف المباريات.

وقال: «سعيد جداً بلاعبي فريقي، لأنهم قدموا مباريات كبيرة طوال الموسم رغم العقبات، واللاعبون يستحقون كل شيء إيجابي، لأنهم قدموا ما عليهم داخل الملعب بكل التزام وروح قتالية، ويستحقون الإشادة بما قدموه».

وأشار سوزا إلى أن الفريق سيواصل العمل والتركيز خلال المباريات المقبلة، للحفاظ على المستوى الفني، والروح التي ظهر بها اللاعبون خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

