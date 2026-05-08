يوكانوفيتش: النصر بحاجة إلى المزيد من العمل والدعم

أكد مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة 24 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن «العميد» قدم مباراة تنافسية قوية، وكان قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن الفريق يحتاج إلى المزيد من العمل والدعم، على حد تعبيره، وقال يوكانوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «تبقت أمامنا مباراتان في الموسم، وسندخل المواجهتين المقبلتين بكل تركيز ورغبة قوية من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

ويحتل النصر المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة.

وأضاف يوكانوفيتش: «المباراة كانت تنافسية للغاية، جئنا بهدف واضح وهو تحقيق الفوز، وخلقنا فرصاً جيدة خلال اللقاء، وفي المقابل شباب الأهلي فريق يملك جودة كبيرة، لكنني أرى أننا لا نستحق الخسارة».

وتابع: «كنت أتمنى أن تكون بعض التفاصيل أكثر عدالة بالنسبة لنا خلال المباراة، لكن هذه أصبحت من الماضي الآن، وعلينا أن نستعيد جاهزيتنا سريعاً ونكون مستعدين للمباراة المقبلة».

وأشار المدرب الصربي إلى أن النصر يحتاج إلى المزيد من العمل والدعم، خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز قدرته التنافسية، موضحاً أن ذلك يعد أمراً طبيعياً في كرة القدم.

وقال: «من يتابع الدوري يدرك أن هذا الفريق يحتاج إلى عمل مستمر، كما تحتاج كل الفرق إلى تدعيمات وإضافات جديدة، وهذا أمر طبيعي ليس فقط هنا، بل في كل دوريات العالم».

وأكد يوكانوفيتش أن الفريق حقق بعض الخطوات الإيجابية مع نهاية الموسم، مضيفاً: «سنقوم بتقييم المرحلة الحالية مع إدارة النادي، ونعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تساعد الفريق على أن يكون أكثر قدرة على المنافسة خلال الموسم المقبل».

