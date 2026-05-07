اتحاد الكرة يعلن نفاد تذاكر نهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم نفاد تذاكر مباراة الجزيرة والعين في نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر إقامته في 22 الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك بعد قيام الناديين بشراء التذاكر المخصصة لجماهيرهما.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»: «نفدت جميع تذاكر النهائي الأغلى بعد قيام الناديين بشراء التذاكر المخصصة لهما».

وأضاف، موجهاً حديثه إلى الجمهور: «شكراً لكم، ونترقب حضوركم يوم 22 مايو في استاد محمد بن زايد».

وكان نادي الجزيرة قد أعلن، في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه بتوجيهات ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، تكفّل سموه بكامل تذاكر جمهور «فخر أبوظبي» في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين.

من جانبه، أعلن نادي العين، عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة «إكس»، تكفله الكامل بشراء جميع تذاكر جماهيره لحضور المباراة النهائية.