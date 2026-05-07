اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم ترشيح إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، دعمه الكامل لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للدورة الانتخابية الجديدة 2027-2031.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان عبر حسابه في "إكس": "يأتي هذا الدعم نظراً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها إنفانتينو خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تطوراً لافتاً في لعبة كرة القدم على مختلف المستويات الفنية والتنظيمية، وفي اللوائح والقوانين والبطولات، إلى جانب علاقاته المتميزة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء".

وأضاف البيان: "اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي يرتبطان بعلاقات وطيدة، وينفذان أعمالاً مشتركة، من أبرزها تنظيم البطولات، واستضافة الاجتماعات، وورش العمل الخاصة بالمدربين والحكام، وصياغة اللوائح القانونية، وغيرها".