العين يتكفل بشراء تذاكر جمهوره في نهائي الكأس أمام الجزيرة

أعلن نادي العين عن تكفله الكامل بشراء تذاكر جماهيره في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، المقرر إقامته في 22 مايو الجاري أمام الجزيرة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي قامت به الأمة العيناوية طوال الموسم الرياضي، ووفائها المستمر في دعم الفريق ومساندته في مختلف الظروف والاستحقاقات.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن جماهير العين كانت ولا تزال الشريك الأهم في جميع الإنجازات التي تحققت عبر تاريخ النادي، بما قدمته من حضور استثنائي، ودعم متواصل، ومواقف مشرفة جسدت عمق الانتماء والعشق لهذا الكيان الكبير.

وأكد النادي أنه سيتم الاعلان لاحقاً عن الية التوزيع من قبل مكتب شؤون الجماهير في نادي العين.