50 مسابقة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي

تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة كأس الإمارات لألعاب القوى لجميع المراحل العمرية لفئتي الذكور والإناث، التي ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، خلال أيام 8 و9 و10 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة.

وتشهد فعاليات اليوم الأول إقامة 50 مسابقة متنوعة، تشمل سباقات 3000 و5000 متر مشياً، و80 و100 و150 و200 و400 و600 و800 و1000 و1500 و3000 متر، إضافة إلى سباقات 400 متر حواجز و2000 متر موانع، لفئات الأشبال والناشئين والشباب تحت 16 و18 و20 عاماً، وفئة العموم.

كما تتضمن منافسات اليوم الأول مسابقات الميدان، ومنها الوثب الطويل والثلاثي والعالي، إلى جانب رمي الرمح، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة، وقذف القرص.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الخميس اكتمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، مع تسجيل مشاركة كبيرة من الأندية والمراكز المتخصصة، إذ بلغ عدد المشاركين والمشاركات 560 لاعباً ولاعبة، في واحدة من أكبر بطولات الموسم المحلي من حيث عدد المنافسات والمشاركين.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات، راشد ناصر آل علي: "إن بطولة كأس الإمارات، في ختام الموسم الحالي، تمثل محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري"، مشيراً إلى أن "البطولة تعكس حرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز التنافسية الفنية، وتطوير مستويات المنتخبات الوطنية، والعمل على إعداد جيل واعد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل المقبلة".