منصور بن زايد يتكفل بتذاكر جمهور الجزيرة في نهائي الكأس

أعلن نادي الجزيرة أنه بتوجيهات ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، تكفل سموه بكامل تذاكر جمهور "فخر أبوظبي" في نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين المقرر إقامته 22 الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال النادي في بيان على حسابه في منصة "إكس" إن هذه المكرمة تأتي تقديراً لوفاء الجماهير الجزراوية التي شكلت السند الحقيقي للفريق طوال الموسم، وتجسيداً لنهج سموه في دعم الجمهور والاحتفاء بدوره كشريك أصيل في مسيرة النادي.