شباب الأهلي يخطف «النصر».. ويستقر رسمياً في المركز الثاني

تغلب شباب الأهلي على ضيفه النصر بنتيجة 2-1، أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين، في ليلة فقدانه البطولة لمصلحة العين الذي ضمن رسمياً اللقب قبل جولتين على ختام المسابقة.

وجاءت بداية اللقاء متوازنة قبل أن ينجح النصر في افتتاح التسجيل عبر رامون ميريز، الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية قوية استقرت في الشباك، مانحاً فريقه الأفضلية على مستوى النتيجة (28).

وردّ شباب الأهلي قبل نهاية الشوط الأول، حين تمكن ماتيوساو من إدراك التعادل بعد متابعته كرة مرتدة من حارس النصر، ليضعها في المرمى (45).

ورغم محاولات الطرفين في الشوط الثاني لخطف هدف الفوز، ظل التعادل قائماً حتى الدقيقة 88، التي حصل فيها شباب الأهلي على ضربة جزاء، تمكن يوري سيزار من ترجمتها إلى هدف، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحتل رسمياً المركز الثاني متأخراً بفارق ست نقاط عن العين «المتصدر».

في المقابل، بقي رصيد النصر عند 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.