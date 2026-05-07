ليما: الانتصار على الوحدة خطوة حاسمة للتمسك بالمركز الثالث

أكد قائد فريق الوصل، فابيو ليما، أن «الإمبراطور» حقق انتصاراً بالغ الأهمية على حساب الوحدة 3-2 في الجولة 24 من دوري المحترفين لكرة القدم، أمس، منحه فرصة حاسمة للانفراد بالمركز الثالث على جدول الترتيب، معتبراً أن الحفاظ على هذا المركز بات هدفاً رئيساً خلال الفترة الحالية.

وكان الوصل قد عكّر أجواء احتفالات الوحدة بلقب كأس المحترفين، بالتغلب عليه في استاد آل نهيان، وسجل أهدافه ميغيل بورخا (5)، ونيكولاس خيمينيز (55)، وفابيو ليما (90+8)، وللوحدة فاكوندو كروسبزكي (35) وعمر خريبين (67).

وقال ليما في تصريحات صحافية عقب المباراة: «المواجهة لم تكن سهلة، إلا أن فريقنا لعب بروح قتالية عالية، وقدم اللاعبون أداءً قوياً تُوّج بتسجيل ثلاثة أهداف مستحقة».

وأضاف: «التقدم إلى المركز الثالث يمثل إنجازاً مهماً للفريق في هذه المرحلة من الموسم، خصوصاً في ظل قوة المنافسة مع الجزيرة والوحدة للحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا». وبهذا الفوز الثمين رفع الوصل رصيده إلى 42 نقطة، فيما بقي الوحدة في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة.