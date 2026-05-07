سفيان رحيمي: تتويج العين بالدوري «عمل جماعي»

قال مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، إن التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم هذا الموسم جاء ثمرة عمل جماعي متكامل منذ بداية الموسم، مؤكداً أن الفريق كان يدخل كل مباراة بهدف واحد، هو الفوز من دون النظر إلى المنافسين على اللقب.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة التي جمعت العين أمام الشارقة على ملعب الأخير: «إن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل طويل وجهد متواصل من جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وبدعم قوي من إدارة النادي، التي أُهديها هذا الإنجاز الكبير، إذ كانت روح المجموعة حاضرة في كل المباريات، وأسهمت في الحفاظ على نسق ثابت طوال الموسم».

وأضاف: «الفريق قدّم موسماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث لم يكن من السهل إنهاء البطولة دون خسارة تقريباً، فالإصرار في كل مواجهة كان العامل الأبرز في حسم اللقب قبل نهايته»، وأوضح: «التتويج بلقب الدوري يحمل طعماً خاصاً بالنسبة لي ولزملائي، خصوصاً مع الدعم الكبير من الجماهير التي لم تتوقف عن مساندة الفريق في جميع المباريات، فهذا التتويج يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأكمل: «التتويج جاء في توقيت مهم ليُعطي دافعاً قوياً للفريق، الذي لايزال أمامه تحدٍّ جديد يتمثل في نهائي كأس رئيس الدولة، وأن الهدف المقبل هو تحقيق الثنائية المحلية لإسعاد جماهير العين».

وكان فريق العين قد حسم، أمس، لقب الدوري رسمياً للمرة الـ15 في تاريخه، والسادسة في عصر المحترفين عقب فوزه على مضيفه الشارقة 5-0 في أكبر نتيجة تشهدها مواجهات الفريقين في بطولة الدوري.

وجاء هذا التتويج بعد موسم مميز قدمه العين، إذ حقق انتصاره الـ19 في الدوري هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات، من دون أن يتعرض لأي خسارة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدماً بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.

وبات بإمكان العين إحراز ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، عندما يلتقي الجزيرة في نهائي البطولة، يوم 22 الجاري، على استاد محمد بن زايد.