مدرب العين بعد الفوز بالدوري: "الزعيم" أفضل فريق في الإمارات

أعرب مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، عن فرحته الغامرة بقيادة «الزعيم» للتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم قبل جولتين من نهاية الموسم، مؤكداً أن فريقه هو الأفضل في الإمارات، وهنّأ المدرب اللاعبين والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة، وكل من يعمل في النادي، على الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا اللقب.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الفوز بخماسية نظيفة خارج أرضه على حساب الشارقة ضمن الجولة 24 من المسابقة، مشيداً بلاعبيه: «من المذهل كيف أنجزوا هذا العمل، أنا فخور جداً بما قدموه، وكيف تعاملوا منذ اليوم الأول في معسكرنا التحضيري بالمغرب، وكيف استعدوا وتطوروا من مباراة إلى أخرى ومن حصة تدريبية إلى أخرى، وأثبتوا مجدداً، اليوم، أنهم الفريق الأفضل في الإمارات».

وكان العين قد حسم لقب دوري المحترفين للمرة الـ15 في تاريخه قبل جولتين من خط النهاية، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة.

وتابع إيفيتش: «بخصوص المباراة أمام الشارقة، لا داعي للإطالة، فقد استحققنا الفوز. قدمنا كرة قدم رائعة وسجلنا خمسة أهداف».

ووصل العين إلى المباراة الـ32 دون خسارة، كما أنه يحتاج إلى الخروج بنتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين أمام الظفرة ودبا، من أجل التتويج باللقب دون هزيمة.

وردّاً على ما إذا كان ذلك قد يفرض ضغوطاً إضافية على الفريق، قال: «صحيح أن لدينا هدفاً يتمثل في إنهاء الدوري دون خسارة، لكن ذلك لا يشكل أي ضغط علينا، وسنعمل على تحقيقه».