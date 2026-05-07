مدرب الشارقة: أنا مصدوم.. لم أتوقع أن يضعنا العين في هذا الموقف

اعترف مدرب فريق الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، بأنه لم يتوقع السيناريو الصعب الذي وضع الفريق ضمن دائرة المنافسة على البقاء، باحتلاله حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم قبل جولتين من النهاية، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع إلى وضع أفضل، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنهم سيعملون على تقديم مستوى أفضل في الجولات المقبلة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام العين بخماسية نظيفة على استاد الشارقة، ضمن الجولة 24: «لم أتوقع أن نكون في هذه الوضعية بعد الخسارة القاسية أمام العين، وهذا يُعد صدمة لي وللفريق. بالتأكيد سنعمل على معالجة ذلك بأي طريقة. لأكون صادقًا، لقد توقعت وضعًا أفضل مما وصلنا إليه».

وأضاف: «ما نواجهه أمر صعب لي وكذلك للاعبين. كنا نعمل على أن نكون في وضعية أفضل، وأن نتقدم بثبات، لكن ذلك لم يحدث، وسنعمل على تحقيق انطلاقة أفضل في المرحلة المقبلة».

وتابع: «أشعر بالأسف أولًا للاعبين ولأنفسنا، وكذلك للجماهير التي كانت لديها توقعات، ولم ننجح في تلبيتها في هذه المباراة. ما يمكنني قوله إننا سنعمل على الاستعداد لمستقبل مختلف لهذا النادي».

يُذكر أن الشارقة يملك 25 نقطة، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، وبات في وضعية تتطلب منه الحصول على نقطة واحدة في الجولتين المقبلتين.