كابرال: دبا سيقاتل حتى آخر لحظة للبقاء.. ولن نستسلم

أكّد لاعب دبا، البرازيلي سايمون كابرال، أن فريقه لن يستسلم في سباق البقاء بدوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على أن الفوز الأخير على البطائح، أول من أمس، (2-1) في الجولة الـ24، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الجولتين الحاسمتين، مشدداً على أن «النواخذة» سيقاتل حتى آخر لحظة في الموسم، ولن يستسلم، على حد تعبيره.

وقال كابرال لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة جداً من جميع الجوانب، سواء بدنياً أو ذهنياً، لأننا كنا نعلم جيداً أهمية هذه المواجهة بالنسبة لنا، خصوصاً في ظل وضع الفريق في جدول الترتيب، واجهنا فريقاً قوياً ومنظماً، لكننا دخلنا المباراة بعقلية مختلفة، لأننا كنا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، وكان لابد أن نكون أكثر تركيزاً وقوة في كل لحظة».

وأضاف: «الفريق أظهر شخصية قوية وروحاً قتالية عالية، وكل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم، وقاتلنا على كل كرة حتى آخر دقيقة، وهذا ما صنع الفارق في النهاية ومنحنا الفوز».

وقاد كابرال فريقه لتحقيق فوز مهم ليكون أحد أبرز نجوم اللقاء بعد أداء قوي على مدار 90 دقيقة، سجّل خلالها هدفاً وقدّم مستوى هجومياً مؤثراً أسهم في منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت الأمل في البقاء.

وقدّم اللاعب أرقاماً مميّزة، حيث سجّل هدفاً، وسدد مرتين على المرمى، إلى جانب 26 لمسة للكرة، ونجاحه في سبع مواجهات فردية، فضلاً عن 12 تمريرة، بينها 10 تمريرات صحيحة، ليؤكد حضوره الفعّال في الخط الأمامي.

وبهذا الفوز، غادر دبا المركز الأخير، قبل جولتين من نهاية المسابقة، حيث تنتظره مواجهتان حاسمتان، إذ يستضيف عجمان يوم 10 مايو الجاري، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة العين، في لقاء قد يحدد مصيره في دوري المحترفين.

وعن العودة المتأخرة للانتصارات لفريق دبا، قال: «ربما جاء هذا الانتصار متأخراً في توقيته، لكن الأهم أنه جاء ونحن ما زلنا نملك فرصة، وهذا الفوز أعاد لنا الثقة، وجعلنا نؤمن أكثر بقدرتنا على البقاء، ونحن الآن لا نفكر في الماضي، بل نركز فقط على ما هو قادم».

وتابع: «أمامنا مباراتان فقط، وكل مباراة بالنسبة لنا هي نهائي، ولا يوجد مجال للأخطاء، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا، وسنلعب المباراة المقبلة أمام عجمان على أرضنا، وهذا يمنحنا دافعاً إضافياً، ثم مواجهة العين، وعلينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية».

واختتم: «نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على تحقيق الهدف، وسنقاتل حتى آخر لحظة في الموسم، لن نستسلم وسنبذل كل ما لدينا من أجل البقاء في دوري المحترفين، لأن هذا النادي وجماهيره يستحقان ذلك».

