قائمة التايكواندو في «الألعاب الخليجية» تضم 7 لاعبين ولاعبات

أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو اعتماد القائمة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026)، في دولة قطر التي تقام من 16 إلى 22 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن القائمة مؤلفة من سبعة لاعبين ولاعبات هم: علي محمد علي (تحت 58 كيلوغراماً)، وعبدالعزيز المهيري (تحت 68 كيلوغراماً)، وحسن علي حسن (تحت 80 كيلوغراماً) وآمنة حسين اللوغاني (تحت 67 كيلوغراماً)، وسلمى راشد الكتبي (فوق 67 كيلوغراماً)، وشوق الحمادي (تحت 49 كيلوغراماً)، ومها ربيع (تحت 57 كيلوغراماً)، وأشار إلى أن منافسات التايكواندو تقام على مدار يومَي 13 و14 الجاري، على أن تغادر البعثة إلى الدوحة في 11 الجاري، بوفد إداري وفني يضم حمد الكندي، ومحمد محمود أحمد، إضافة إلى وحيد البريكي مدرب منتخب الرجال، وسناء أتبرور مدربة منتخب السيدات.

وقال رئيس الاتحاد، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، إن المشاركة في البطولة الخليجية تأتي ضمن روزنامة الموسم، والخطة المقررة لتوفير الفرص التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، معرباً عن الثقة الكبيرة بعناصر المنتخب لإظهار المستويات القوية التي تؤهلهم لحصد المراكز الأولى.

وأشار إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب خاضوا مراحل متدرجة من الإعداد مع أنديتهم.