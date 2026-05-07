محمد حسين: عجمان اتفق مبدئياً على تجديد عقد أزارو.. والحكم الملا «عصبي»

أكّد مدير فريق نادي عجمان، محمد حسين، وجود اتفاق مبدئي مع مهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو، بشأن استمراره وتمديد عقده لفترة جديدة، مشدداً على أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل النهائية.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إن وجهة نظر الطرفين متطابقة، إلى حد كبير، في ما يتعلق باستمرار العلاقة، وهناك رغبة مشتركة في مواصلة التعاون، على أن يتم حسم الرتوش الأخيرة عقب نهاية مشوار الفريق في دوري المحترفين».

وأضاف: «ما يُثار حول تلقي اللاعب عروضاً أخرى أمر طبيعي في ظل تألقه، ومن الطبيعي أن يتحدث وكيل اللاعب عن وجود عروض، لكن المؤشرات داخل النادي تؤكد أن وليد أزارو يميل إلى البقاء، ونحن أيضاً نتمسك باستمراره نظراً إلى قيمته الفنية الكبيرة، وتأثيره الواضح داخل الفريق».

وأشار مدير فريق عجمان إلى أن «إدارة النادي تبنّت سياسة واضحة تقضي بتأجيل التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، سواء من الأجانب أو المقيمين أو المواطنين، حتى نهاية الموسم، وأن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التركيز داخل الفريق، وتجنّب أي عوامل قد تؤدي إلى تشتيت أذهان اللاعبين، خصوصاً في مرحلة حاسمة نسعى خلالها إلى تحقيق أفضل مركز ممكن في جدول الترتيب».

وعن مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الجزيرة، التي انتهت بالتعادل (1-1) ضمن الجولة الـ24 لدوري المحترفين، قال محمد حسين إن «النتيجة تُعدّ مُرضية إلى حد كبير، رغم أن الفريق كان يطمح إلى تحقيق الفوز، خصوصاً بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطَي اللقاء».

وتطرّق إلى الجوانب التحكيمية في المباراة، معرباً عن استغرابه من بعض القرارات، وقال: «اللافت كان حالة العصبية التي ظهر بها الحكم الدولي يحيى الملا، رغم أن المباراة لم تشهد توتراً كبيراً، وكانت بعيدة عن ضغوط المنافسة على القمة أو القاع».

وأضاف: «إشهار تسع بطاقات صفراء بحق لاعبينا يُعدّ أمراً مُبالَغاً فيه، خصوصاً أن أجواء المباراة كانت هادئة، ولم تصدر اعتراضات تستدعي هذا العدد من الإنذارات».

وأشار إلى أن «الفريق سيتأثر بهذه القرارات، إذ سنفتقد خدمات لاعبين أساسيين في المباراة المقبلة أمام دبا بسبب تراكم البطاقات، وهو ما يُمثّل تحدياً إضافياً للجهاز الفني».

وفي ما يتعلق بالهدف الذي أُلغي لعجمان خلال المباراة، أكّد محمد حسين أن الهدف كان صحيحاً بنسبة 100%، من وجهة نظره، إذ لم يكن هناك أي خطأ على لاعبنا بيرو، الذي نجح في استخلاص الكرة بشكل قانوني قبل تسجيل الهدف عن طريق سعد الهداني، لكننا في النهاية نحترم قرارات التحكيم، ولم يكن لنا في السابق أي مواقف اعتراض، مهما كان تأثير تلك القرارات في نتائج الفريق.