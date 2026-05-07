منتخب كرة السلة يشارك في دورة الألعاب الخليجية بقطر

أكد اتحاد الإمارات لكرة السلة مشاركة المنتخب الوطني الأول للرجال في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بطموحات الفوز باللقب، في ظل فوز «الأبيض» بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري، في 15 مايو الجاري، قبل لقاء المنتخب البحريني في 16 مايو الجاري، على أن يختتم الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب السعودي في 17 من الشهر نفسه.

وتقام منافسات نصف النهائي في 19 مايو الجاري، بمواجهة صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بينما تُقام المباراة النهائية في 20 من الشهر نفسه.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، سالم المطوع، أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية تُمثّل أولوية في أجندة الموسم، باعتبارها أول استحقاق خارجي للمنتخب خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن اللاعبين وصلوا إلى جاهزية فنية جيدة من خلال مشاركاتهم المستمرة مع أنديتهم في المسابقات المحلية.

وأوضح أن المنتخب يدخل البطولة بهدف الحفاظ على اللقب، مستفيداً من تتويجه في النسخة الأخيرة بالكويت، إلى جانب النجاحات التي حققتها منتخبات أخرى، منها منتخب السيدات المتوج بذهبية منافسات الثلاثيات، ما يُعزّز الطموحات بمواصلة النتائج الإيجابية.

وأشار إلى أن برنامج الإعداد الحالي يعتمد على جاهزية اللاعبين، في ظل ارتفاع مستوى الدوري المحلي، مؤكداً أن المشاركة لن تكون بهدف الوجود فقط، بل للمنافسة بقوة على اللقب، وأضاف أن أجندة المنتخب خلال العام الجاري، تتضمن أيضاً خوض تصفيات كأس آسيا، مع ترقب ما ستُسفر عنه روزنامة الاتحاد العربي بشأن إقامة بطولة عربية، معرباً عن أمله أن ينجح المنتخب في حجز مقعده في النهائيات الآسيوية، وتعزيز حضوره القاري.