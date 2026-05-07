«محاربي الإمارات» تنطلق غداً في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة تفاصيل النسختين الـ70 والـ71، المقررة إقامتهما، غداً وبعد غد، في «سبيس أرينا 42» في منطقة شاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة من دول العالم المختلفة، وتتضمن ثلاثة نزالات رئيسة على مدار يومين.

وعقدت شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، بمقرها في أبوظبي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، وعدد من الأبطال المشاركين في الحدث، وتشهد النسخة الـ 70 من البطولة إقامة 10 نزالات بمشاركة 20 مقاتلاً ومقاتلة، وذلك يوم الجمعة، بينما تقام النسخة الـ71، بعد غد، بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة يخوضون 11 نزالاً.

وتفصيلاً، تشهد النسخة الـ70 مواجهات قوية تجمع نخبة المقاتلين من 15 دولة، ويتضمن النزال الرئيس في وزن الثقيل مواجهة تجمع المغربي بدر مدكوري، مع البرازيلي إدواردو نيفيس، وتشهد النسخة الـ71 عودة عدد من نجوم البطولة، حيث يلتقي في النزال الرئيس للمنافسة على لقب وزن الخفيف، الأوكراني فلاديسلاف رودنيف، مع الأرميني مارتون مزليمان، بينما يواجه البرازيلي برونو ماتشادو، نظيره التركمانستاني بختيار أورازجلدييف، في النزال الثاني.

وأكد فؤاد درويش أن بطولات «محاربي الإمارات» تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن عودة البطولة إلى أبوظبي تعكس مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات في الظروف المختلفة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل تقديم نموذج فريد في الأمن والاستقرار، بفضل حكمة قيادتها ويقظة مؤسساتها.

من جانبهم، أعرب عدد من الأبطال المشاركين في منافسات البطولة عن سعادتهم بالوجود في أبوظبي للمشاركة في منافسات الحدث، معتبرين أن «محاربي الإمارات» أصبحت من أبرز البطولات العالمية التي يتطلعون للمشاركة فيها، في ظل قوة المنافسة ونوعية الأبطال المشاركين.

وقال اللاعب برونو ماتشادو: «سعيد بالمشاركة في هذا الحدث الذي يتطور من نسخة إلى أخرى على الصعد كافة، سواء من ناحية التنظيم أو نوعية الأبطال المشاركين، ونجد في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة دائماً كل جديد، ونشعر أيضاً بالأمن والأمان والسلام».