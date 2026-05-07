طرح وظيفة غير تقليدية في مونديال 2026 براتب 50 ألف دولار

أعلنت شبكة «فوكس سبورتس» إطلاق فرصة استثنائية لعشاق كرة القدم، من خلال وظيفة غير تقليدية تحت مسمى «كبير مشاهدي كأس العالم»، براتب يصل إلى 50 ألف دولار، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026.

وذكرت الشبكة، على موقعها الرسمي، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع قناة «فوكس وان» ومنصة التوظيف «إنديد»، حيث بدأت عملية البحث على مستوى الولايات المتحدة، لاختيار المرشح الأنسب لشغل هذا الدور الفريد، الذي يجمع بين المتعة والعمل في آن واحد.

وبحسب تفاصيل الوظيفة، سيحصل الشخص المختار على المبلغ مقابل متابعة جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، والتي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من داخل كابينة مشاهدة خاصة تم تجهيزها في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

ويمتد العمل على مدار 39 يوماً، من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، حيث يُطلب من «كبير المشاهدين» متابعة كل دقيقة من المنافسات، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي ومشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، في تجربة تمزج بين الشغف بكرة القدم والعمل الإعلامي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تصريحات أدلى بها رئيس التسويق في «فوكس سبورتس»، روبرت غوتليب، مؤكداً أن البطولة المقبلة ستكون استثنائية بكل المقاييس، وهو ما يتطلب أفكاراً مبتكرة تواكب هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن هذه الوظيفة تعكس توجهاً جديداً في التفاعل مع الجماهير.

ومن المقرر أن تعتمد الشبكة على أدوات منصة «إنديد» لاختيار المرشح المثالي، مع دعوة المهتمين إلى تحديث ملفاتهم والتقدم بطلباتهم قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة، التي تفتتح بمواجهة تجمع المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 يونيو المقبل، على أن تُختتم بالمباراة النهائية في ملعب ميتلايف ستاديوم يوم 19 يوليو المقبل، وقد أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حماسهم للفكرة ورغبتهم في خوض هذه التجربة الفريدة، التي قد تمنح أحدهم فرصة عيش أجواء كأس العالم من منظور مختلف تماماً.

