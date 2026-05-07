تأهُّل الوصل وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الإمارات لكرة الطاولة

تأهل فريقا الوصل وشباب الأهلي إلى نهائي بطولة كأس الإمارات لكرة الطاولة للرجال، عقب فوزهما على النصر والشارقة، في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا أول من أمس.

وفي المباراة الأولى، قاد جاسم محمد فريق الوصل للفوز على النصر بنتيجة 3-1، على صالة شباب الأهلي، بينما حجز شباب الأهلي بطاقة العبور إلى النهائي بعد تغلبه على الشارقة بنتيجة 3-2 في مواجهة قوية ومثيرة، جمعت بينهما على صالة نادي النصر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية، الأحد المقبل، على صالة نادي النصر.

وتُعدّ بطولة كأس الإمارات المحطة الختامية لمنافسات الرجال في الموسم الحالي، قبل إسدال الستار على مسابقة الدوري غداً، إذا لم يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة.