كأس آسيا 17 سنة.. منتخب الإمارات يتقدم وكوريا الجنوبية يتعادل في الوقت القاتل

تعادل منتخب الإمارات للناشئين مع نظيره الكوري الجنوبي 1-1، الأربعاء، على ملعب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، في بداية مشواره بنهائيات كأس آسيا 2026 تحت 17 عاماً، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما كلاً من فيتنام واليمن.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب فيتنام على اليمن بهدف دون مقابل.

وكان المنتخب متقدما بهدف السبق في المباراة عن طريق اللاعب بطي الجنيبي في الدقيقة الثامنة، بتسديدة بالقدم اليسرى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، فيما نجح المنتخب الكوري الجنوبي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب آن جو وان في الدقيقة (88).

وقدم "أبيض الناشئين" مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر خلاله على مجريات اللعب، وكان بإمكانه حسم اللقاء لصالحه، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني، الذي تمكن خلاله المنتخب الكوري الجنوبي من العودة إلى المباراة مجددًا.

وسيخوض المنتخب مباراته الثانية أمام اليمن الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية، فيما يختتم مبارياته في هذا الدور بلقاء فيتنام يوم 13 الجاري.

وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تُلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب بدءًا من الدور ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتتأهل المنتخبات الثمانية التي تصل إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.