شباب الأهلي أول المهنئين للعين "بطل الدوري"

حرص نادي شباب الأهلي على تهنئة نادي العين، بعد تتويجه رسميا بلقب دوري المحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، ليكون "فرسان دبي" أول المهنئين عبر منصاته الرسمية عقب نهاية الجولة الـ24 من المسابقة.

ونشر شباب الأهلي رسالة تهنئة عبر حساباته الرسمية، جاء فيها: «يتقدم نادي شباب الأهلي بالتهنئة إلى نادي العين بمناسبة تحقيقه لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026».

وجاء تتويج العين باللقب عقب فوزه الكبير على الشارقة بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ24، ليحسم "الزعيم" اللقب رسميًا قبل نهاية البطولة بجولتين.

وفي الجولة ذاتها، حقق شباب الأهلي فوزًا مهمًا على النصر بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في المسابقة، وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.